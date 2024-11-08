Джавакян вийшов до півфіналу турніру в Єгипті
ATP
Український тенісист Юрій Джавакян (466) переміг естонця Крістіана Тамма (957) у 1/4 фіналу турніру ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).
Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:5. Джавакян подав один ейс і припустився чотирьох подвійних помилок, у суперника було 3 подачі навиліт. Юрій реалізував 6 з 10 брейк-пойнтів, Крістіан – 3 з 7.
Це була перша зустріч між тенісистами.
ITF M15
Шарм Еш Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15,000
1/4 фіналу, 8 листопада
Юрій Джавакян (Україна, 2) – Крістіан Тамм (Естонія) 6:3, 7:5
В попередньому колі Юрій здолав серба Ніколу Мілоєвича.
Напередодні Джавакян дійшов до півфіналу на турнірі в Єгипті, де поступився росіянину.