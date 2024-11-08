Джавакян вийшов до півфіналу турніру в Єгипті

Український тенісист Юрій Джавакян (466) переміг естонця Крістіана Тамма (957) у 1/4 фіналу турніру ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:5. Джавакян подав один ейс і припустився чотирьох подвійних помилок, у суперника було 3 подачі навиліт. Юрій реалізував 6 з 10 брейк-пойнтів, Крістіан – 3 з 7.

Це була перша зустріч між тенісистами.

ITF M15

Шарм Еш Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15,000

1/4 фіналу, 8 листопада

Юрій Джавакян (Україна, 2) – Крістіан Тамм (Естонія) 6:3, 7:5

В попередньому колі Юрій здолав серба Ніколу Мілоєвича.

Напередодні Джавакян дійшов до півфіналу на турнірі в Єгипті, де поступився росіянину.