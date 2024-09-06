Сачко вийшов у фінал турніру в Австрії в парному розряді

Український тенісист Віталій Сачко та словак Мілош Кароль перемогли австрійську пару Геральд Мельцер/Лукас Ноймаєр у півфіналі Челленджера в Тульні (Австрія).

Матч тривав 54 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Дует українця тричі подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 4 з 4 брейк-пойнтів.

У фіналі Сачко та Кароль зустрінуться з дуетом з Польщі Кароль Джевєцький/Пьотр Матушевський.

ATP Challenger Tour

Тульн, Австрія

Парний розряд, ґрунт

Півфінал, 6 вересня

Віталій Сачко(Україна)/Мілош Кароль (Словаччина) — Геральд Мельцер/Лукас Ноймаєр (Австрія) 6:3, 6:1

Нагадаємо, напередодні Сачко потрапив у склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю. Матч першої Світової групи Кубка Девіса відбудеться на Кіпрі 13-14 вересня.