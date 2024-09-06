Сачко вийшов у фінал турніру в Австрії в парному розряді
Віталій Сачко
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Український тенісист Віталій Сачко та словак Мілош Кароль перемогли австрійську пару Геральд Мельцер/Лукас Ноймаєр у півфіналі Челленджера в Тульні (Австрія).
Матч тривав 54 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Дует українця тричі подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 4 з 4 брейк-пойнтів.
У фіналі Сачко та Кароль зустрінуться з дуетом з Польщі Кароль Джевєцький/Пьотр Матушевський.
ATP Challenger Tour
Тульн, Австрія
Парний розряд, ґрунт
Півфінал, 6 вересня
Віталій Сачко(Україна)/Мілош Кароль (Словаччина) — Геральд Мельцер/Лукас Ноймаєр (Австрія) 6:3, 6:1
Нагадаємо, напередодні Сачко потрапив у склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю. Матч першої Світової групи Кубка Девіса відбудеться на Кіпрі 13-14 вересня.