Ваншельбойм переміг росіянина та вийшов у фінал турніру ITF в Індії

Український тенісист Ерік Ваншельбойм (529) у трьох сетах переміг російського тенісиста Єгора Агафонова (525) та вийшов у фінал турніру ITF M25 в Індії.

Поєдинок тривав 2 години 49 хвилин та завершився з рахунком 6:7(4), 6:4, 6:1. Це була перша зустріч між тенісистами.

Що цікаво, перший сет українець міг також записати до свого активу, але не зумів реалізувати два сет-пойнта. У підсумку цим скористався росіянин.

Проте після такого старту українець вже не залишив шансів супернику та комфортно здолав Агафонова у двох наступних сетах.

У фіналі наш тенісист посперечається з британцем Олівером Кроуфордом (388).

ITF M25

Ченнай, Індія

Одиночний розряд, півфінал

18 січня

Ерік Ваншельбойм (Україна) – Єгор Агафонов (-) 6:7(4), 6:4, 6:1

Нагадаємо, на попередньому турнірі, який також проходив у Індії, Ваншельбойм дійшов до півфіналу, де поступився британцю Алестеру Грею.