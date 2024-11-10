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Сачко та Приходько вийшли у фінал кваліфікації Челленджера в Ліоні

Микола Дендак — 10 листопада 2024, 22:45
Сачко та Приходько вийшли у фінал кваліфікації Челленджера в Ліоні
Віталій Сачко

Українські тенісисти Віталій Сачко (392) та Олег Приходько (356) вийшли у фінал кваліфікації Челленджера, що проходить у французькому в Ліоні.

Сачко здолав представника Франції Жоффре Бланкано (250) з рахунком 6:2, 6:4. На рахунку українця 4 подачі навиліт, жодної подвійної помилки та 4 з 6 використаних брейк-пойнтів. У фіналі він зіграє проти нідерландця Нільса Віскера (496).

Приходько змагався проти француза Тімоте Лустіга та здолав його за 57 хвилин з результатом 6:3, 6:4. У нього 9 ейсів, жодної подвійної помилки та 4 з 8 використаних брейк-пойнтів. Наступним суперником українця стане представник Сирії Хазем Нав (302).

Челленджер
Ліон, Франція
Кваліфікація, півфінал
10 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Жоффре Бланкано (Франція) 6:2, 6:4

Олег Приходько (Україна) – Тімоте Лустіг (Франція) 6:3, 6:4

Нагадаємо, нещодавно Сачко зупинився за крок від титулу на турнірі в Словаччині у парному розряді.

Віталій Сачко Олег Приходько

Віталій Сачко

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