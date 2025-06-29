Найгіркіша за десятиліття: підсумки української кваліфікації Вімблдону
Лише одна перемога на рахунку української делегації у кваліфікації Вімблдону-2025 – найгірший результат за останні десять років. Востаннє подібне траплялося у 2015-му: тоді з чотирьох представників України перемогу здобула лише Катерина Бондаренко.
А ще гірше було аж у 2010 році – тоді українці взагалі не виграли жодного матчу у кваліфікації. Втім, попри мінорний результат, назвати цьогорічну кваліфікацію прісною – не вийде.
Цього разу на корти Рогемптона вийшли троє представників України:
- Повернення до "шоломної" зони Віталія Сачка – вже сама по собі приємна новина. Для Віталія це третя поява у передмісті Лондона й сьома спроба на рівні мейджорів. Поразка на супертайбрейку – прикра, але водночас показова: був зовсім близько до перемоги. І сам факт, що Україна представлена в чоловічому відборі Вімблдону – вже позитив.
- Поразка Олександри Олійникової ледве не збігається за емоціями з перемогою. Все через те, що 24-річна уродженка Києва, дебютувала на мейджорі. Три сети проти сіяної Діан Паррі, яка згодом легко пройшла кваліфікацію – пристойна увертюра до подальшої грендслемівської історії.
- До речі, одну дивовижну історію вона вже написала: Олійникова пробилася до кваліфікації Ролан Гаррос-2025 після перемоги на турнірі ITF W35 в Італії (першої, бо згодом там же була друга). Але не встигла знятися з іншого турніру – і отримала суворе покарання: штраф та ануляція рейтингових очок. Саме цих балів і не вистачило для дебюту в Парижі, на її улюбленому ґрунтовому покритті.
Олійникова стала 42-ю українкою в історії, яка зіграла на рівні мейджорів, і 34-ю – на Вімблдоні.
Єдину перемогу для України у кваліфікації принесла Дар'я Снігур. Та поразка в другому колі вийшла болючішою, ніж хотілося б. Адже Снігур – переможниця юніорського Вімблдону, торік вона пройшла тут і кваліфікацію, і перше коло основної сітки. Її гра органічно поєднується з трав'яним покриттям – тому виліт прийшов занадто рано.
ТОП українців за кількістю перемог у кваліфікаціях турнірів Grand Slam
(після кваліфікації Вімблдона-2025):
- Юлія Бейгельзимер – 38
- Сергій Стаховський – 36
- Ілля Марченко – 36
- Леся Цуренко – 36
- Ольга Савчук – 30
- Олена Татаркова – 26
- Марина Заневська – 23
- Тетяна Перебийніс – 22
- Юлія Вакуленко – 21
- Катерина Байндл (Козлова) – 20
- Дар’я Снігур – 19
- Вікторія Кутузова – 17
- Юліана Федак – 17
Як бачимо з наступної таблиці, кваліфікація Вімблдону – найважча для наших спортсменів.
Українські проходи з кваліфікації на турніри Grand Slam
- 28+1 – Roland Garros
- 23 – US Open
- 23 – Australian Open
- 17 – Wimbledon
У основній сітці Вімблдону-2025 Україну представлять четверо тенісисток:
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Даяна Ястремська
- Юлія Стародубцева
Перший ігровий день запланований на понеділок, 30 червня.
Ігор Грачов, для Чемпіона