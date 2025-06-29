Найгіркіша за десятиліття: підсумки української кваліфікації Вімблдону

Лише одна перемога на рахунку української делегації у кваліфікації Вімблдону-2025 – найгірший результат за останні десять років. Востаннє подібне траплялося у 2015-му: тоді з чотирьох представників України перемогу здобула лише Катерина Бондаренко.

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А ще гірше було аж у 2010 році – тоді українці взагалі не виграли жодного матчу у кваліфікації. Втім, попри мінорний результат, назвати цьогорічну кваліфікацію прісною – не вийде.

Цього разу на корти Рогемптона вийшли троє представників України:

Повернення до "шоломної" зони Віталія Сачка – вже сама по собі приємна новина. Для Віталія це третя поява у передмісті Лондона й сьома спроба на рівні мейджорів. Поразка на супертайбрейку – прикра, але водночас показова: був зовсім близько до перемоги. І сам факт, що Україна представлена в чоловічому відборі Вімблдону – вже позитив.

Поразка Олександри Олійникової ледве не збігається за емоціями з перемогою. Все через те, що 24-річна уродженка Києва, дебютувала на мейджорі. Три сети проти сіяної Діан Паррі, яка згодом легко пройшла кваліфікацію – пристойна увертюра до подальшої грендслемівської історії.

До речі, одну дивовижну історію вона вже написала: Олійникова пробилася до кваліфікації Ролан Гаррос-2025 після перемоги на турнірі ITF W35 в Італії (першої, бо згодом там же була друга). Але не встигла знятися з іншого турніру – і отримала суворе покарання: штраф та ануляція рейтингових очок. Саме цих балів і не вистачило для дебюту в Парижі, на її улюбленому ґрунтовому покритті.

Олійникова стала 42-ю українкою в історії, яка зіграла на рівні мейджорів, і 34-ю – на Вімблдоні.

Єдину перемогу для України у кваліфікації принесла Дар'я Снігур. Та поразка в другому колі вийшла болючішою, ніж хотілося б. Адже Снігур – переможниця юніорського Вімблдону, торік вона пройшла тут і кваліфікацію, і перше коло основної сітки. Її гра органічно поєднується з трав'яним покриттям – тому виліт прийшов занадто рано.

ТОП українців за кількістю перемог у кваліфікаціях турнірів Grand Slam

(після кваліфікації Вімблдона-2025):

Юлія Бейгельзимер – 38

Сергій Стаховський – 36

Ілля Марченко – 36

Леся Цуренко – 36

Ольга Савчук – 30

Олена Татаркова – 26

Марина Заневська – 23

Тетяна Перебийніс – 22

Юлія Вакуленко – 21

Катерина Байндл (Козлова) – 20

Дар’я Снігур – 19

Вікторія Кутузова – 17

Юліана Федак – 17

Як бачимо з наступної таблиці, кваліфікація Вімблдону – найважча для наших спортсменів.

Українські проходи з кваліфікації на турніри Grand Slam

28+1 – Roland Garros

23 – US Open

23 – Australian Open

17 – Wimbledon

У основній сітці Вімблдону-2025 Україну представлять четверо тенісисток:

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Даяна Ястремська

Юлія Стародубцева

Перший ігровий день запланований на понеділок, 30 червня.

Ігор Грачов, для Чемпіона