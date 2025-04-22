Костюк вже в Мадриді: українська тенісистка показала фото з вечірньої прогулянки містом

Українська тенісистка Марта Костюк прибула до іспанської столиці, де незабаром стартує один із найпрестижніших турнірів серії WTA 1000.

Про свою появу в Мадриді спортсменка повідомила у звичний для зірок спосіб – через Instagram.

Марта поділилася фото зі своєї прогулянки містом. На знімках вона позує в легкому весняному образі на тлі іспанських вулиць.

Нагадаємо, на турнірі в Мадриді Костюк зіграє з переможницею матчу між Сюзан Ламенс (69, Нідерланди) та Еммою Радукану (47, Велика Британія).

Напередодні жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Марта втратила одразу 11 позицій, розташувавшись на 36 сходинці.

Раніше повідомлялося, що українську тенісистку освистали під час матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти Польщі.