Трошки замислилась: тренерка Марти Костюк зловила кумедний момент під час сніданку українки
Тенісистка Марта Костюк зробила репост у соцмережах кумедного відео, на якому вона трохи замислилась під час сніданку.
Тренерка українки Сандра Заневська опублікувала ролик в Instagram, показавши кумедне обличчя нашої спортсменки.
Марта із гумором відреагувала на відео, поставивши регочущі смайлики.
Нагадаємо, Костюк зараз находиться у Китаї, де готується до старту турніру в Ухані. У вівторок, 8 жовтня, українка зіграє проти вірменської тенісистки Еліни Аванесян.
Зазначимо, що сьогодні WTA оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь. Марта піднялась на одну позицію, зайнявши 17 сходинку. Вона все ще тримає статус першої ракетки України.