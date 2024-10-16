Шишка розміром із грейпфрут: легендарна Серена Вільямс перенесла важку операцію
Американська тенісистка Серена Вільямс перенесла операцію з видалення кісти на шиї. Вона розповіла про це під час інтерв'ю.
За словами 43-річної спортсменки, спершу утворення її не турбувало, але згодом почало зростати.
"У травні я виявила шишку на шиї, зробила МРТ, і мені сказали, що це кіста. Вона виросла до розміру грейпфрута, і лікарі порадили її видалити. Операція пройшла добре, я здорова", – поділилася Вільямс.
Нагадаємо, Серена оголосила про завершення кар'єри в вересні 2022 року після участі в US Open. Вона вирішила піти з професійного тенісу, акцентуючи на важливості нового етапу в своєму житті.
Після завершення кар'єри Вільямс займається підприємницькою діяльністю та благодійною роботою. Вона активно просуває свій бізнес у сфері моди і краси, а також бере участь у ініціативах, що підтримують жінок у спорті та бізнесі.