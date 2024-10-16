Шишка розміром із грейпфрут: легендарна Серена Вільямс перенесла важку операцію

Американська тенісистка Серена Вільямс перенесла операцію з видалення кісти на шиї. Вона розповіла про це під час інтерв'ю.

За словами 43-річної спортсменки, спершу утворення її не турбувало, але згодом почало зростати.

"У травні я виявила шишку на шиї, зробила МРТ, і мені сказали, що це кіста. Вона виросла до розміру грейпфрута, і лікарі порадили її видалити. Операція пройшла добре, я здорова", – поділилася Вільямс.

#foryourpage #serenawilliams #mom ♬ original sound - Serenawilliams @serena Back in May I found a lump showing on my neck. I immediately went to the doc got a mri and was told I have a brachial cyst. Have you ever heard of that? They said I don’t need to get it removed if I don’t want. So I did not get it but it kept growing. I decided to get more test and 3 test and one biopsy later everything is still negative but doctors advised I get it removed asap because it was the size of a small grapefruit and it could get infected or worse leak. So this is me removing it. I am feelimg so grateful, and fortunate everything worked out, and most of all I’m healthy. I still made it to American doll with Olympia as promised. And yes all is ok. 🙏🏿🙏🏿 #fyp

Нагадаємо, Серена оголосила про завершення кар'єри в вересні 2022 року після участі в US Open. Вона вирішила піти з професійного тенісу, акцентуючи на важливості нового етапу в своєму житті.

Після завершення кар'єри Вільямс займається підприємницькою діяльністю та благодійною роботою. Вона активно просуває свій бізнес у сфері моди і краси, а також бере участь у ініціативах, що підтримують жінок у спорті та бізнесі.