Коучинг з-за меж корту буде дозволений у тенісі з 2025 року

З 1 січня 2025 року Міжнародна тенісна федерація (ITF) внесе зміни до правил тенісу, дозволивши коучинг з-за меж корту. Це рішення було ухвалено на підставі більшості голосів делегатів на щорічній загальній асамблеї ITF 2024 у Гонконзі.

Про це повідомляє офіційний сайт ITF.

Причини змін

Успішні випробування: Починаючи з 2017 року, проводились випробування коучингу з-за меж корту на різних змаганнях, зокрема на чотирьох турнірах Grand Slam, ATP та WTA турах, ITF World Tennis Tour та ITF UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. З 2023 року це стало поширеною практикою на багатьох міжнародних турнірах.

Позитивні відгуки: Гравці, тренери та судді високо оцінили можливість коучингу. Гравці вважають, що це робить гру цікавішою, а тренери наголошують на позитивному впливі на розвиток спортсменів.

Зниження навантаження на суддів: Суддям стане легше контролювати матчі, не переймаючись тим, чи порушуються правила щодо коучингу. Це зменшує суб’єктивність при винесенні рішень.

Єдність підходів: Зміна допоможе стандартизувати підходи до коучингу на міжнародних змаганнях і створити однакові умови для всіх учасників.

Що змінюється?

Коучинг з-за меж корту: Коучинг тепер може бути дозволений на змаганнях, організованих санкційними органами, з визначених місць за межами корту. Це буде рішенням конкретного організатора турніру.

Командні змагання: У командних змаганнях (наприклад, Кубок Девіса), де капітан команди перебуває на корті, він зможе надавати поради гравцям під час перерв або в інші дозволені моменти.

Аналіз гри: Гравці зможуть користуватися дозволеними технологіями для аналізу своїх виступів у моменти, коли коучинг дозволено.

Як це працюватиме?

Коучинг між розіграшами м'ячів, під час зміни сторін та перерв між сетами буде дозволений, якщо це передбачено правилами конкретного турніру.

Спілкування між тренером та гравцем може бути як вербальним, так і за допомогою жестів, але має бути коротким і непомітним для інших.

Коучинг з-за меж корту буде дозволений тільки у визначені моменти й за певних умов, зазначених організатором змагання.

ITF вважає, що ці зміни створять більш рівні умови для всіх учасників і сприятимуть розвитку тенісистів. Нові правила також зменшать навантаження на суддів і зроблять гру цікавішою для глядачів. ITF очікує, що це позитивно вплине на гру й забезпечить подальшу інтеграцію коучингу в сучасний теніс.