Померла Олімпійська чемпіонка з метання диску. Через ампутацію вона брала участь і в Паралімпіаді
Ільке Вілудда
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Пішла з життя відома німецька спортсменка Ільке Вілудда. Їй було 55 років.
Про це повідомив Der Spiegel.
Причини смерті невідомі. Відомо, що Вілудда останніми роками мала серйозні проблеми зі здоров'ям.
Ільке – учасниця трьох Олімпіад (1992, 1996, 2000). На Олімпійських іграх в Атланті вона виграла золото в метанні диску.
У 2010 році через інфекцію рани їй довелося пережити ампутацію ноги. Це не зупинило її – Вілудда продовжила тренуватися і змогла кваліфікуватися на Паралімпійські ігри 2012 року, де посіла дев'яте місце в метанні диска з результатом 29,57 метра. У штовханні ядра вона стала п’ятою з результатом 10,23 метра.
Нагадаємо, вчора, 2 грудня, пішов у засвіти легендарний румунський голкіпер Гельмут Дукадам.