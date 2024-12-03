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Померла Олімпійська чемпіонка з метання диску. Через ампутацію вона брала участь і в Паралімпіаді

Руслан Травкін — 3 грудня 2024, 11:10
Померла Олімпійська чемпіонка з метання диску. Через ампутацію вона брала участь і в Паралімпіаді
Ільке Вілудда
Getty images

Пішла з життя відома німецька спортсменка Ільке Вілудда. Їй було 55 років.

Про це повідомив Der Spiegel.

Причини смерті невідомі. Відомо, що Вілудда останніми роками мала серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ільке – учасниця трьох Олімпіад (1992, 1996, 2000). На Олімпійських іграх в Атланті вона виграла золото в метанні диску.

У 2010 році через інфекцію рани їй довелося пережити ампутацію ноги. Це не зупинило її – Вілудда продовжила тренуватися і змогла кваліфікуватися на Паралімпійські ігри 2012 року, де посіла дев'яте місце в метанні диска з результатом 29,57 метра. У штовханні ядра вона стала п’ятою з результатом 10,23 метра.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, пішов у засвіти легендарний румунський голкіпер Гельмут Дукадам.

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