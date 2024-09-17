Топова тенісистка достроково завершила сезон через травму
Туніська тенісистка Онс Жабер більше не зіграє цього року.
Про це вона повідомила в X (Twitter).
"Цей рік був надзвичайно важким для мене, і як спортсмени, ми знаємо, що відновлення є частиною нашого життя. Через травму плеча, від якої я продовжую потерпати, ми з моєю медичною командою ухвалили складне рішення зійти з тенісного корту до кінця сезону.
Під час відновлення я присвячу себе благодійній діяльності та забезпеченню того, що ми дійсно змінюємо світ на краще. Дякую за вашу підтримку, і я не можу дочекатися, щоб повернутися сильнішою! До зустрічі на корті в Австралії у 2025 році", – написала Жабер.
Жабер є триразовою фіналісткою турнірів Grand Slam, але всі три фінали вона програла (Вімблдон-2022 та -2023 та US Open-2022). Втім, 2024 рік склався для Онс не надто вдало, тож вона опустилася на 22 сходинку в рейтингу WTA.