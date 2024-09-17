Топова тенісистка достроково завершила сезон через травму

Туніська тенісистка Онс Жабер більше не зіграє цього року.

Про це вона повідомила в X (Twitter).

"Цей рік був надзвичайно важким для мене, і як спортсмени, ми знаємо, що відновлення є частиною нашого життя. Через травму плеча, від якої я продовжую потерпати, ми з моєю медичною командою ухвалили складне рішення зійти з тенісного корту до кінця сезону.

Під час відновлення я присвячу себе благодійній діяльності та забезпеченню того, що ми дійсно змінюємо світ на краще. Дякую за вашу підтримку, і я не можу дочекатися, щоб повернутися сильнішою! До зустрічі на корті в Австралії у 2025 році", – написала Жабер.