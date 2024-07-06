Світоліна впевнено здолала Жабер: огляд матчу Вімблдону
Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (10) у третьому колі Вімблдону-2024.
Огляд матчу
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Третє коло, 6 липня
Еліна Світоліна (Україна) — Онс Жабер (Туніс) 6:1, 7:6(4)
У четвертому колі Еліна зіграє проти китаянки Сінь Ю Ван (42). Матч запланований на завтра, 7 липня. Зазначимо, що Еліна остання з восьми українських тенісисток, яка продовжує участь у Вімблдоні. Напередодні Даяна Ястремська та Марта Костюк вилетіли у третьому колі.
Нагадаємо, минулого року Світоліна дійшла до півфіналу Вімблдону в 1/4 перегравши першу ракетку світку Ігу Швьонтек.