Світоліна: Дуже задоволена тим, як впоралася зі складними моментами

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) отримала задоволення від своєї гри у переможному матчі третього кола Вімблдону проти Онс Жабер (10).

Її слова з післяматчевого інтерв’ю наводить Великий теніс України.

"Дійсно, завжди непросто грати проти такої тенісистки, як Онс. Вона справжня чемпіонка, вона зіграла у двох фіналах Вімблдону, і є небезпечною суперниця на траві. Тому для мене дійсно було важливо зберігати увагу, зосереджуватися на конкретному розіграші.

Сьогодні я показала чудовий теніс. Я дуже задоволена тим, як впоралася з дуже складними моментами. Тому я відчуваю полегшення і радію своєму виступу", — сказала Світоліна.