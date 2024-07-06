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Світоліна: Дуже задоволена тим, як впоралася зі складними моментами

Игорь Чернявский — 6 липня, 22:00
Світоліна: Дуже задоволена тим, як впоралася зі складними моментами

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) отримала задоволення від своєї гри у переможному матчі третього кола Вімблдону проти Онс Жабер (10).

Її слова з післяматчевого інтерв’ю наводить Великий теніс України.

"Дійсно, завжди непросто грати проти такої тенісистки, як Онс. Вона справжня чемпіонка, вона зіграла у двох фіналах Вімблдону, і є небезпечною суперниця на траві. Тому для мене дійсно було важливо зберігати увагу, зосереджуватися на конкретному розіграші.

Сьогодні я показала чудовий теніс. Я дуже задоволена тим, як впоралася з дуже складними моментами. Тому я відчуваю полегшення і радію своєму виступу", — сказала Світоліна.

У четвертому колі Еліна зіграє проти китаянки Сінь Ю Ван (42). Матч запланований на завтра, 7 липня.

Головною подією сьогоднішнього ігрового дня на Вімблдоні став несподіваний виліт першої ракетки світу Іги Швьонтек, яка через травму поступилася казахстанці російського походження.

Жабер Еліна Світоліна Вімблдон-2024

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