Тренер Сіннера: Він просто опинився у незручній ситуації, його вини тут нема

Тренер першої ракетки світу Янніка Сіннера Даррен Кехілл вважає, що його підопічний насправді не використовував допінг, як повідомлялося раніше.

Його слова передає ESPN.

"Він ніколи б не зробив це навмисно. Яннік просто опинився у невдалій ситуації. Усі дізналися правду, він невинуватий, з його боку не було жодної недбалості. Сподіваюся, що він зможе залишити це позаду і продовжувати грати та ставати кращим.

Можна було помітити зміни в його фізичному стані та емоціях на корті, це визнажує фізично і ментально, він захворів на тонзиліт і пропустив Олімпіаду. Ми вдячні за те, що його не дискваліфікували", — сказав Кейхілл.

Зазначимо, що на скандал з уникненням покарання за допінг вже відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.

А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.