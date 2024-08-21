Тренер Сіннера: Він просто опинився у незручній ситуації, його вини тут нема
Даррен Кехілл
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Тренер першої ракетки світу Янніка Сіннера Даррен Кехілл вважає, що його підопічний насправді не використовував допінг, як повідомлялося раніше.
Його слова передає ESPN.
"Він ніколи б не зробив це навмисно. Яннік просто опинився у невдалій ситуації. Усі дізналися правду, він невинуватий, з його боку не було жодної недбалості. Сподіваюся, що він зможе залишити це позаду і продовжувати грати та ставати кращим.
Можна було помітити зміни в його фізичному стані та емоціях на корті, це визнажує фізично і ментально, він захворів на тонзиліт і пропустив Олімпіаду. Ми вдячні за те, що його не дискваліфікували", — сказав Кейхілл.
Зазначимо, що на скандал з уникненням покарання за допінг вже відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.
А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.