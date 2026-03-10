Російська тенісистка отримала тривалу дискваліфікацію за договірні матчі

Міжнародне агентство з питань чесності в тенісі (ITIA) повідомило, що російську тенісистку Алану Туаєву дискваліфіковано на 3 роки і 9 місяців після визнання нею вини за порушення Антикорупційної тенісної програми.

Про це повідомив офіційний сайт ITIA.

26-річна Туаєва, яка досягла у вересні 2025-го найвищого для себе рейтингу в одиночному розряді (1282 місце), визнала всі звинувачення ITIA, включно з договірними матчами на турнірах ITF у 2023-2024 роках.

Тенісистка прийняла санкції та відмовилася від права на слухання справи перед незалежною антикорупційною посадовою особою. Туаєва має заплатити грошовий штраф у 30000 доларів, з яких 21000 є умовними.

Дискваліфікація Туаєвої розпочалася 19 грудня 2025 року, її дія закінчиться 18 вересня 2029-го за умови погашення штрафу.

На період відсторонення спортсменка не має права виступати на змаганнях, тренуватися або відвідувати тенісні заходи, санкціоновані ATP, ITF, WTA, а також будь-якими національними асоціаціями.

Нагадаємо, що в кінці лютого дискваліфікацію на 6 років і 9 місяців за 30 порушень Антикорупційної тенісної програми отримав аргентинський тенісист Леонардо Абоян.