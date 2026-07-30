Відома австралійська тенісистка оголосила про дострокове завершення сезону

Австралійська тенісистка Айла Томлянович (92) повідомила, що пропустить US Open і більше не зіграє у сезоні-2026 через серію пошкоджень.

Відповидний допис Томлянович оприлюднила в інстаграмі.

"Останній рік був для мене непростим – я боролася з кількома незначними травмами. Тому я вирішила достроково завершити сезон, повністю відновитися і бути готовою до 2027 року. Я ненавиджу бути далеко від тенісного корту, але не хвилюйтеся – я не зникну надовго. Я залишатимуся поруч, просто в іншій ролі", – написала спортсменка.

33-річна спортсменка, найвищою позицією якої за кар'єру в рейтингу WTA було 32 місце, провела у поточному сезоні 32 матчі, з яких виграла 15. Востаннє австралійка виходила на корт на Вімблдоні, де поступилася у першому колі.

Нагадаємо, що чинна чемпіонка турніру серії WTA 500 у Вашингтоні програла у другому колі цьогорічних змагань.