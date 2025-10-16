Українська правда
Визначилися всі чвертьфіналістки на турнірі WTA 500 у Нінбо

Станіслав Матусевич — 16 жовтня 2025, 18:17
Жасмін Паоліні
WTA

Стали відомі всі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо. До цієї стадії змагань не змогли дістатися українки.

Юлія Стародубцева (131) у рекордному за тривалістю для себе матчі на рівні WTA поступилася швейцарці Белінді Бенчич (14) у другому колі. Не зуміла виграти трисетовий поєдинок проти фаворитки й Даяна Ястремська (30). Одеситку перемогла Єлена Рибакіна (9, Казахстан).

Конкурентка Рибакіної за потрапляння у фінальну вісімку Підсумкового турніру італійка Жасмін Паоліні (8) обіграла "нейтралку" Вероніку Кудерметову (31) з рахунком 6:2, 7:5.

Третя претендентка на дві путівку до Ер-Ріяда, ще одна росіянка Мірра Андрєєва (7) несподівано програла 219 ракетці світу китаянці Чжу Лінь – 6:4, 3:6, 2:6.

Втім, Діана Шнайдер (19) та Єкатерина Александрова (10), інші дві представниці країни-агресорки, до чвертьфіналу зуміли потрапити.

Чвертьфінальні пари турніру в Нінбо

  • Чжу Лінь (Китай) – Діана Шнайдер (-)
  • Єкатерина Александрова (-) – Маккартні Кесслер (США)
  • Айла Томлянович (Австралія) – Єлена Рибакіна (Казахстан)
  • Белінда Бенчич (Швейцарія) – Жасмін Паоліні (Італія)

Нагадаємо, що боротьбу на турнірі в Нінбо в парному розряді завершила остання представниця України, Людмила Кіченок.

Чжу Лінь

