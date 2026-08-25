Світоліна засвітила кольори українського прапору над Нью-Йорком у День Незалежності

Еліна Світоліна взяла участь у церемонії підсвічування хмарочосу Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку синьо-жовтими кольорами на честь 35-річчя Незалежності України.

Про це повідомляє ТСН.

Будівля Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку є одним із найбільш упізнаваних символів міста, тому її освітлення кольорами певної країни фактично означає, що Нью-Йорк привертає увагу до події.

Започаткована традиція 1976 року. Тоді Сполучені Штати святкували 200-річчя проголошення незалежності і хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку отримав нову систему кольорового освітлення – вперше будівлю почали підсвічувати вночі червоним, білим і синім – кольорами американського прапора.

Кольорове освітлення виявилося настільки популярним, що його почали використовувати не лише під час державних свят, а й для відзначення пам'ятних дат, культурних подій, благодійних ініціатив та спортивних досягнень.

Під час заходу перша ракетка України виступила з промовою, в якій подякувала американцям за підтримку України.

"Для мене велика честь бути тут, у Нью-Йорку, в день святкування 35-ї річниці Незалежності України. Для українців незалежність означає свободу та наше право обирати власне майбутнє. Сьогодні Емпайр-Стейт-Білдінг сяє синім та жовтим кольорами – кольорами України. Ці кольори символізують мужність, силу та стійкість українського народу. Я дуже вдячна американському народу за вашу підтримку України та українців. Це так багато значить для нас. Я сподіваюся, що кожен, хто сьогодні побачить ці кольори, подумає про свободу, надію та мир. Нехай це світло сяє для України, для нашого народу та для вільного і мирного майбутнього. З Днем Незалежності, Україно", – сказала Світоліна.

Еліна Світоліна Getty images

25 серпня Еліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом стартують у змішаному парному розряді на US Open. Відкритий чемпіонат США з тенісу відбувається саме у Нью-Йорку.

Першими суперниками зіркового подружжя стане дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада). Матч відбудеться о 17:00 за кивським часом.