Ім'я легендарного нападника збірної Франції увіковічнили на вулицях Нью-Йорка перед стартом ЧС-2026
На честь екснападника збірної Франції Тьєррі Анрі у Нью-Йорку назвали вулицю.
Про це повідомляє The Sun.
"Шлях Тьєррі Анрі" отримало перехрестя Західної 50-ї вулиці та 6-ї авеню. Саме на цій локації під час чемпіонату світу-2026 працюватиме масштабна фан-зона для вболівальників. Іменна табличка легендарного французького футболіста залишатиметься тут до 1 листопада 2026 року.
48-річний Анрі виграв чемпіонат світу зі збірною Франції в 1998 році. Гравець виступав за лондонський Арсенал та Барселону, а завершив свою кар'єру, граючи за Нью-Йорк Ред Буллз.
Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 з футболу офіційно стартує 11 червня. Перший ігровий день подарує два протистояння в групі А: співгосподарі турніру Мексика відкриють Мундіаль матчем проти ПАР, а збірні Південної Кореї та Чехії розпочнуть боротьбу за важливі очки в квартеті.