Ім'я легендарного нападника збірної Франції увіковічнили на вулицях Нью-Йорка перед стартом ЧС-2026

На честь екснападника збірної Франції Тьєррі Анрі у Нью-Йорку назвали вулицю.

Про це повідомляє The Sun.

"Шлях Тьєррі Анрі" отримало перехрестя Західної 50-ї вулиці та 6-ї авеню. Саме на цій локації під час чемпіонату світу-2026 працюватиме масштабна фан-зона для вболівальників. Іменна табличка легендарного французького футболіста залишатиметься тут до 1 листопада 2026 року.

48-річний Анрі виграв чемпіонат світу зі збірною Франції в 1998 році. Гравець виступав за лондонський Арсенал та Барселону, а завершив свою кар'єру, граючи за Нью-Йорк Ред Буллз.

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Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 з футболу офіційно стартує 11 червня. Перший ігровий день подарує два протистояння в групі А: співгосподарі турніру Мексика відкриють Мундіаль матчем проти ПАР, а збірні Південної Кореї та Чехії розпочнуть боротьбу за важливі очки в квартеті.