Баффало розгромив Рейнджерс, Монреаль несподівано переграв Оттаву в матчі НХЛ

У ніч з 22 на 23 лютого відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Баффало та Рейнджерс на двох закинули десять шайб, але вісім з них потрапили у ворота команди з Нью-Йорка. Окрім того, Оттава досить несподівано поступилась Монреалю, а ще два поєдинки в основний час завершились внічию.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

23 лютого

Баффало – Рейнджерс 8:2 (5:0, 0:2, 3:0)

Нешвілл – Колорадо 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Нью-Джерсі – Даллас 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Флорида – Сіетл 1:2 (0:1, 1:0,, 0:1)

Бостон – Анахайм 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Коламбус – Чикаго 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Оттава – Монреаль 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Сент-Луїс – Вінніпег 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1 буліти)

Торонто – Кароліна 6:3 (4:0, 0:0, 2:3)

Лос-Анджелес – Юта 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Вегас – Ванкувер 3:1 (0:0, 1:1, 0:2)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще два матчі ігрового дня в межах НХЛ. Вашингтон зустрінеться з Едмонтоном, а Піссбург гратиме з Рейнджерс.