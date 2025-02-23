Баффало розгромив Рейнджерс, Монреаль несподівано переграв Оттаву в матчі НХЛ
У ніч з 22 на 23 лютого відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Баффало та Рейнджерс на двох закинули десять шайб, але вісім з них потрапили у ворота команди з Нью-Йорка. Окрім того, Оттава досить несподівано поступилась Монреалю, а ще два поєдинки в основний час завершились внічию.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
23 лютого
Баффало – Рейнджерс 8:2 (5:0, 0:2, 3:0)
Нешвілл – Колорадо 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Нью-Джерсі – Даллас 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Флорида – Сіетл 1:2 (0:1, 1:0,, 0:1)
Бостон – Анахайм 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Коламбус – Чикаго 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Оттава – Монреаль 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Сент-Луїс – Вінніпег 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1 буліти)
Торонто – Кароліна 6:3 (4:0, 0:0, 2:3)
Лос-Анджелес – Юта 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Вегас – Ванкувер 3:1 (0:0, 1:1, 0:2)
Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще два матчі ігрового дня в межах НХЛ. Вашингтон зустрінеться з Едмонтоном, а Піссбург гратиме з Рейнджерс.