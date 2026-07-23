Визначилася суперниця Снігур у чвертьфіналі турніру WTA в Празі

Представниця Таїланду Ланлана Тараруді (82) стала суперницею українки Дар'ї Снігур (54) у чвертьфіналі турніру серії WTA 250 у Празі. Тайка у другому колі за 3 години 12 хвилин перемогла четверту сіяну чешку Ніколу Бартункову (44) – 7:6(4), 3:6, 7:6(6).

Зазначимо, що у вирішальному сеті Тараруді відігралася з рахунку 2:5 і на тай-брейку відіграла матч-пойнт опонентки.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, хард

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 23 липня

Ланлана Тараруді (Таїланд) – Нікола Бартункова (Чехія) 7:6(4), 3:6, 7:6(6)

Снігур і Тараруді раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Дар'я у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), а в другому колі була сильнішою за туркеню Айлу Аксу (216).