Хотілось золоту медаль: Середа – про бронзу Євро-2026 у командних змаганнях

У п'ятницю, 31 липня, стартував чемпіонат Європи 2026 року з водних видів спорту, який проходить у столиці Франції, Парижі. Вже у перший змагальний день Україна здобула медаль.

Ксенія Бочек, Кірілл Болюх, Олексій Середа та Ксенія Байло фінішували третіми у змішаному командному турнірі. Українці, які були чинними чемпіонами Європи в цьому виді, поступилися лише Італії та "нейтральним" росіянам.

Після змагання Чемпіон поспілкувався з лідером збірної України Олексієм Середою.

– "Бронза" у команді, торік – було "золото". Як відреагували на цей результат?

– Насправді, це не зовсім вдалий початок для нас. Хотілось золоту медаль, не понижати планку. Загалом нормально. Не скажу, що я засмучений. Далі – більше.

– Італійці сьогодні на вершині пʼєдесталу. Чи очікували від них такого виступу?

– Взагалі це було доволі неочікувано, бо зазвичай італійці при гарному розкладі заходять в топ-3, а сьогодні для мене особисто це був неочікуваний результат.

Звісно, ми всі знаємо, що це спорт і трапляється різне, але італійці здивували, і я думаю, що вони дуже задоволені цим результатом.

– Як оціните свій виступ загалом, чи задоволені собою?

– В цілому, я ніде сильно не помилився. Звісно, що завжди можна зробити все краще, але мої стрибки в індивідуалі були від 7,5 балів, тому для мене це гарний результат.

– Чи відчували на собі додаткову відповідальність, адже від ваших стрибків багато що залежало?

– Не скажу, що хвилювався. Звісно, відповідальність ти завжди відчуваєш, але я вважаю, що це дуже погано, коли ця відповідальність створює додатковий тиск і ти починаєш нервувати та помилятись.

Я знав, що мені треба виконати свої стрибки добре, але при цьому знав, що вмію їх стрибати добре.

– Ця "бронза" додає трохи більше сил та натхнення перед іншими стартами?

– Не скажу, що додає сили і натхнення. Це початок. Я відчув цю змагальну атмосферу, пострибав. Це додатковий досвід.