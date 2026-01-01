Байло: Хочу зібрати весь комплект медалей на чемпіонаті Європи 2026

У п'ятницю, 31 липня, стартував чемпіонат Європи 2026 року з водних видів спорту. Вже у перший змагальний день Україна здобула медаль у змішаному командному змаганні зі стрибків у воду.

Збірну України представляли Ксенія Бочек, Кірілл Болюх, Олексій Середа та Ксенія Байло, які фінішували третіми, поступившись лише Італії та "нейтральним" росіянам.

Після змагання Чемпіон поспілкувався з Байло про емоції від бронзової медалі, вплив нестандартного освітлення на якість стрибків та цілі на наступні змагання.

– Перша медаль на цьому чемпіонаті Європи. "Бронза" – це гарний початок чи все ж прагнули захистити титул чемпіонів?

– Звісно, хотілось захистити титул чемпіонів. Втім, "бронза" – це теж гарний результат. Ми не зробили всі стрибки добре, хоча повинні були. Це хороший початок.

– Всі говорять, що командні змагання – це ніби розминка перед індивідуальними й синхронними стрибками. Ви згодні?

– Це більше як розминочний старт перед більш важливими. Завтра у мене буде синхрон – основний старт для мене. Командні були більше як розминка для того, аби завтра менше хвилюватись.

Але мені подобається змагатись командою, бо від кожного залежить результат і ви всі разом робите одну медаль.

– Як оціните свої стрибки сьогодні?

– Я зробила свої стрибки не так, як хотілось. Три з половиною оберти під себе зробила більш менш добре. З Олексієм Середою мені не сподобалось як я стрибнула, бо могла набагато краще. Це легкий для мене стрибок, і його треба було стрибати краще.

– Мінімальний відрив від поляків дав нам змогу бути третіми. Як вважаєте, ось ці соті балів, які зіграли роль, про що вони говорять і від чого вони залежать?

– Насправді всі стрибки сумувались, і думаю, десь нам трохи пощастило, що ми обігнали поляків. Як то кажуть: вирвали цю медаль.

– Під час трансляції коментатори говорили про те, що наче світло заважає виконувати стрибки ідеально – це так?.

– Не скажу, що воно заважає, але в цьому басейні дуже дивне освітлення. У самому басейні дуже світло, бо працюють прожектори, а ось на вишці – дуже темно, бо прожектори туди не дістають. Відчувається контраст: ти стоїш в темряві, а стрибаєш, крутишся і вже світло.

– Які у вас емоції після цієї "бронзи", і які ставите собі цілі на подальші виступи?

– Насправді, я просто тепер хочу зібрати комплект. Завтра, із Сонею хочу взяти "срібло". Це буде дебютний старт для неї, тож "срібло" було б ідеально. Але медаль будь-якого ґатунку – це було б чудово. А вже далі з Олексієм в міксті – стати чемпіонами. Тому це така моя мотивація – зібрати комплект нагород.