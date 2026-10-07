Світоліна – про перемогу над Лі у Пекіні: Рахунок не зовсім відображає те, яким був матч

Еліна Світоліна вважає, що переможний матч проти американки Енн Лі в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні був не настільки простим, як це здається з погляду на рахунок (6:2, 6:3).

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Н асправді, думаю, рахунок не зовсім відображає те, яким був цей матч. Він був надзвичайно складним і фізично виснажливим. Тож я дуже задоволена. Дуже рада, що змогла виграти у двох сетах і не затягувати матч надто довго, адже вже пізня година", – сказала Світоліна.

Еліна задоволена тим, що демонструє якісний теніс та хороший рівень фізичної підготовки у Пекіні.

" Кожен турнір – це виклик, і я намагаюся його прийняти та крок за кроком пройти свій шлях на змаганнях. Я дуже рада, що наприкінці сезону досі показую хороший теніс і підтримую належний рівень фізичної підготовки. Пробитися до чвертьфіналу – це чудове відчуття".

У чвертьфіналі 9 жовтня українка зустрінеться з місцевою тенісисткою, чинною олімпійською чемпіонкою Чжен Ціньвень.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55), а в третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі (33).