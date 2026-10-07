Світоліна бореться за титул: на турнірі в Пекіні стали відомі всі чвертьфіналістки

Визначилися всі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні. 7 жовтня стадію 1/8 фіналу подолали Еліна Світоліна (7, Україна), Чжен Ціньвень (54, Китай), Іга Швьонтек (9, Польща) та Елізе Мертенс (19, Бельгія).

Світоліна у легкому за рахунком, але непростому за змістом поєдинку обіграла американку Енн Лі (30) з рахунком 6:2, 6:3. Еліна вийшла у п'ятий чвертьфінал "тисячників" у поточному сезоні, і попередні чотири рази проходила до півфіналів.

Суперницею першої ракетки України стане Чжен, яка дотиснула представницю другої сотні рейтингу WTA, ексросіянку а нині вірменку Аліну Чараєву (118) – 6:1, 2:6, 6:4. Українка та китаянка раніше не зустрічалися.

Швьонтек легко розібралася з 18-річною американкою Івою Йович (6:1, 6:3) і продовжує боротися за потрапляння на Підсумковий турнір.

Завадити вийти до півфіналу їй спробує Мертенс, яка створила найбільшу несподіванку дня своєю перемогою над четвертою у світі американкою Коко Гофф із рахунком 6:3, 6:3. У двох попередніх зустрічах Іга була сильнішою за Елізе.

Чвертьфінальні пари турніру WTA 1000 в Пекіні

Кароліна Мухова (Чехія) – Нікола Бартункова (Чехія)

Мірра Андрєєва (-) – Єкатерина Александрова (-)

Еліна Світоліна (Україна) – Чжен Ціньвень (Китай)

– Чжен Ціньвень (Китай) Іга Швьонтек (Польща) – Елізе Мертенс (Бельгія)

Поєдинки відбудуться 8-9 жовтня.

Нагадаємо, що шестеро тенісисток гарантували собі участь у Підсумковому турнірі в листопаді. За останні два місця продовжують боротьбу українки Еліна Світоліна і Марта Костюк, а також Кароліна Мухова та Іга Швьонтек.