Лідер збірної Сербії потрапив у лікарню після матчу Кубку Девіса

Душан Лайович (123) потрапив у лікарню в результаті нещасного випадку після матчу Кубку Девіса між збірними Чилі та Сербії в Сантьяго.

Про це повідомляє Punto de Break.

Після поразки чилійцю Томасу Барріосу Вері (112) у першій грі матчевого протистояння Лайович на шляху до роздягальні врізався у скляну панель. Серб отримав забій голови, поріз ротової порожнини та втратив декілька зубів.

Тенісиста доставили до лікарні краетою швидкої допомоги. Лайович залишався у свідомості, однак його стан викликав занепокоєння у лікарів. Про подальше самопочуття Душана не повідомляється, однак його участь у недільних матчах практично виключена.

За підсумками першого ігрового дня, збірна Сербії поступається команді Чилі з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України програла обидві одиночні зустрічі команді Люксембургу й поступається в матчі плейоф Першої Світової групи з рахунком 0:2. Для загальної перемоги нашим тенісистав у неділю, 8 лютого, потрібно виграти парний поєдинок, а потім – ще два одиночних.