Перша несподіванка на Мастерсі в Шанхаї: шоста ракетка світу залишив турнір
Бен Шелтон
Getty images
Шоста ракетка світу Бен Шелтон програв свій стартовий матч на Мастерсі в китайському Шанхаї. У другому колі змагань британець поступився бельгійцю Давиду Гоффену (87).
Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.
Rolex Shanghai Masters – АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Друге коло, 3 жовтня
Давид Гоффен (Чехія) – Бен Шелтон (Велика Британія) 6:2, 6:4
Суперники зустрічалися вдруге, обидва рази поточного сезону переміг бельгієць. У наступному раунді змагань Гоффен зіграє проти канадця Габріеля Діалло (35).
Зазначимо, що Шелтон проводив перший турнір після отриманої на US Open травми плеча.
Лідером посіву на Мастерсі в Шанхаї є друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер, який на початку тижня виграв змагання серії АТР 500 у Пекіні.