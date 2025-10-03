Українська правда
Перша несподіванка на Мастерсі в Шанхаї: шоста ракетка світу залишив турнір

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2025, 12:56
Бен Шелтон
Шоста ракетка світу Бен Шелтон програв свій стартовий матч на Мастерсі в китайському Шанхаї. У другому колі змагань британець поступився бельгійцю Давиду Гоффену (87).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Rolex Shanghai Masters  АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Друге коло, 3 жовтня

Давид Гоффен (Чехія)  Бен Шелтон (Велика Британія) 6:2, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, обидва рази поточного сезону переміг бельгієць. У наступному раунді змагань Гоффен зіграє проти канадця Габріеля Діалло (35).

Зазначимо, що Шелтон проводив перший турнір після отриманої на US Open травми плеча.

Лідером посіву на Мастерсі в Шанхаї є друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер, який на початку тижня виграв змагання серії АТР 500 у Пекіні.

