Алькарас сенсаційно поступився ветерану у другому колі турніру в Маямі

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зазнав несподіваної поразки у своєму першому ж матчі на турнірі серії АТР 1000 Miami Open у американському Маямі. Він у трьох сетах поступився 34-річному Давіду Гоффену.

Матч тривав 2 години 20 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:3 на користь бельгійця.

Відеоогляд матчу

Алькарас за гру 8 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку його суперника 3 ейси, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 22 березня

Давід Гоффен (55, Бельгія) – Карлос Алькарас (3, Іспанія) 5:7, 6:4, 6:3

Це була четверта зустріч суперників, рахунок рівний, 2:2. У наступному колі змагань Гоффен зіграє з Брендоном Накашимою (32, США).

Алькарас вперше за 4 роки не зміг виграти стартовий матч у Маямі. Торік він дійшов на цьому турнірі до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс став найстаршим переможцем матчу в Маямі за останні 33 роки.