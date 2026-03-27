Екссьома ракетка світу оголосив, що завершить кар'єру в кінці поточного сезону

35-річний бельгійський тенісист Давид Гоффен, екссьома ракетка світу, оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону-2026.

Відповідне відео спортсмен виклав у своєму Інстаграмі.

На рахунку Гоффена протягом кар'єри 6 титулів АТР, фінал Підсумкового турніру 2019 року та два виходи у фінал Кубку Девіса зі збірною Бельгії.

На турнірах Grand Slam найкращим результатом Гоффена були чвертьфінали Australian Open, Ролан Гаррос та Вімблдона. На теннісному корті Гоффен заробив близько 19 мільйонів доларів.

В актуальному рейтинг-листі АТР тенісист посідає 156-те місце, програвши усі свої чотири матчі поточного сезону.

Нагадаємо, що інший відомий тенісист, 39-річний француз Гаель Монфіс завершить кар'єру в кінці 2026 року.