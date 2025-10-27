Українська правда
Марченко пробився до основної сітки турніру у Китаї

Володимир Варуха — 27 жовтня 2025, 12:11
Український тенісист Ілля Марченко успішно подолав кваліфікацію на турнірі ITF M25, який проходить у китайському місті Цяньдаоху.

У фіналі відбіркового етапу 38-річний спортсмен здолав представника Китаю Лі Веньцзе з рахунком 6:4, 6:2 і таким чином вийшов до основної сітки змагань. Для Марченка це перший офіційний турнір із лютого цього року.

У липні 2024 року Ілля став капітаном жіночої збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг, а з грудня минулого року також тренує українську тенісистку Катаріну Завацьку.

Раніше збірна України поступилася у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг.

