Марченко пробився до основної сітки турніру у Китаї
Ілля Марченко
Український тенісист Ілля Марченко успішно подолав кваліфікацію на турнірі ITF M25, який проходить у китайському місті Цяньдаоху.
У фіналі відбіркового етапу 38-річний спортсмен здолав представника Китаю Лі Веньцзе з рахунком 6:4, 6:2 і таким чином вийшов до основної сітки змагань. Для Марченка це перший офіційний турнір із лютого цього року.
У липні 2024 року Ілля став капітаном жіночої збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг, а з грудня минулого року також тренує українську тенісистку Катаріну Завацьку.
