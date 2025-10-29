Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Капітан збірної України за три з половиною години подолав перше коло турніру ITF

Станіслав Матусевич — 29 жовтня 2025, 13:19
Капітан збірної України за три з половиною години подолав перше коло турніру ITF
Ілля Марченко
АТР

38-річний капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко (1390) переміг у першому колі основної сітки турніру ITF М25 у китайському Цяньдаоху місцевого спортсмена Чжана Міньхуея (2147).

Гра тривала 3 години 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:7(5), 6:4.

Зазначимо, що обидва тенісисти подолали кваліфікацію на турнір. Це перше змагання для українця з лютого поточного року.

Марченко за гру 6 разів подав навиліт, зробив 10 подвійних помилок і 3 брейки. На рахунку його суперника 6 ейсів, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF M25
Цяньдаоху, Китай, хард
Призовий фонд: $30,000
Перше коло, 29 жовтня

Ілля Марченко (Україна) – Чжан Міньхуей (Китай) 7:6(5), 6:7(5), 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Марченко зіграє проти четвертого сіяного узбека Сергея Фоміна (462).

Раніше повідомлялося, що Віталій Сачко поступився знаменитому швейцарцю Стену Вавринці на старті челенджеру у словацькій Братиславі.

ITF Ілля Марченко

Ілля Марченко

Марченко пробився до основної сітки турніру у Китаї
Марченко – про вихід України в півфінал КБДК: Ми відчуваємо честь представляти свою країну
Капітан збірної України – про підготовку до фінального раунду КБДК: Поки що все ідеально
Жіноча збірна України провела перше тренування перед фінальним раундом КБДК
Китайська грамота: підсумки виступу збірної України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Останні новини