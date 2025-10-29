Капітан збірної України за три з половиною години подолав перше коло турніру ITF

38-річний капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко (1390) переміг у першому колі основної сітки турніру ITF М25 у китайському Цяньдаоху місцевого спортсмена Чжана Міньхуея (2147).

Гра тривала 3 години 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:7(5), 6:4.

Зазначимо, що обидва тенісисти подолали кваліфікацію на турнір. Це перше змагання для українця з лютого поточного року.

Марченко за гру 6 разів подав навиліт, зробив 10 подвійних помилок і 3 брейки. На рахунку його суперника 6 ейсів, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF M25

Цяньдаоху, Китай, хард

Призовий фонд: $30,000

Перше коло, 29 жовтня

Ілля Марченко (Україна) – Чжан Міньхуей (Китай) 7:6(5), 6:7(5), 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Марченко зіграє проти четвертого сіяного узбека Сергея Фоміна (462).

Раніше повідомлялося, що Віталій Сачко поступився знаменитому швейцарцю Стену Вавринці на старті челенджеру у словацькій Братиславі.