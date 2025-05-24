Джокович завоював свій сотий титул у кар'єрі
Новак Джокович (6) став переможцем турніру серії АТР 250 у Женеві. Завойований титул став сотим у кар'єрі зіркового серба. У фіналі він у важкому матчі переміг поляка Губерта Гуркача (31).
Поєдинок тривав 3 години 8 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 7:6(2), 7:6(2).
У вирішальній партії Джокович програвав з брейком, проте зміг вирівняти становище і перемогти на тай-брейку.
За матч Новак 6 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 19 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.
Новак Джокович (Сербія) – Губерт Гуркач (Польща) 5:7, 7:6(2), 7:6(2)
Суперники зіграли восьмий очний матч, усі виграв серб.
Джокович став третім гравцем в історії, кому вдалося досягнути позначки у 100 титулів. Більше мають тільки швейцарець Роджер Федерер (103) та американець Джиммі Коннорс (109).
Раніше повідомлялося, що Джокович завершив свою співпрацю з тренером Енді Марреєм.