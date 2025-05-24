Джокович завоював свій сотий титул у кар'єрі

Новак Джокович (6) став переможцем турніру серії АТР 250 у Женеві. Завойований титул став сотим у кар'єрі зіркового серба. У фіналі він у важкому матчі переміг поляка Губерта Гуркача (31).

Поєдинок тривав 3 години 8 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 7:6(2), 7:6(2).

У вирішальній партії Джокович програвав з брейком, проте зміг вирівняти становище і перемогти на тай-брейку.

За матч Новак 6 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 19 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

Gonet Geneva Open – АТР 250

Женева, Швейцарія, ґрунт

Призовий фонд: €622,850

Фінал, 24 травня

Новак Джокович (Сербія) – Губерт Гуркач (Польща) 5:7, 7:6(2), 7:6(2)

Суперники зіграли восьмий очний матч, усі виграв серб.

Джокович став третім гравцем в історії, кому вдалося досягнути позначки у 100 титулів. Більше мають тільки швейцарець Роджер Федерер (103) та американець Джиммі Коннорс (109).

Раніше повідомлялося, що Джокович завершив свою співпрацю з тренером Енді Марреєм.