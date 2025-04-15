Ястремська – про причини зняття з гри у Штутгарті: На розминці в мене різко впав тиск
Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про причини відмови від продовження боротьби у матчі проти латвійки Альони Остапенко.
Слова Ястремської наводить портал Великий теніс України.
"Сьогодні вранці, коли я розминалася перед матчем, я трохи побила м'яч, і за 10 хвилин у мене дуже сильно пішла кров із носу і різко впав тиск. Я відразу повернулася в номер, була дуже сильна слабкість. Коли вже вийшла на матч, то після кількох ударів, відчула, що в мене знову сильна слабкість і тіло всередині тремтить – схоже, така була реакція організму.
У першому сеті я ще намагалася грати і боротися, але потім я вже зрозуміла, що стан максимально не дуже... стає тільки гірше. Лікар, який вийшов на корт, теж порадив знятися і не продовжувати матч.
Дуже шкода, що так вийшло... Я відчувала, що приїхала на цей турнір у досить хорошій формі.
Чи буду грати пару? Якщо поставлять наш матч на четвер, то думаю буду. Завтра поїду в лікарню здавати аналізи", – підсумувала українська тенісистка.
Нагадаємо, що Ястремська відмовилася продовжувати боротьбу в матчі першого кола проти Альони Остапенко за рахунку 3:6, 0:3.
Напередодні Даяна Ястремська разом саме з Остапенко вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі у Штутгарті.