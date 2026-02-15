На турнірах АТР поточного тижня встановлено історичне досягнення

Поточного тижня на трьох турнірах АТР: у Роттердамі, Далласі та Буенос-Айресі у фіналах зустрінуться два перші номери посіву. У 21 столітті такого ще не було, а востаннє подібне траплялося 45 років тому, у 1981-му.

Про подію повідомляє Великий теніс України.

15 лютого відбудуться фінали наступних чоловічих змагань:

Роттердам (Нідерланди), АТР 500, [1] Алекс де Мінор (8, Австралія) – [2] Фелікс Оже-Альяссім (6, Канада)

Даллас (США), АТР 500, [1] Тейлор Фрітц (7, США) – [2] Бен Шелтон (9, США)

Буенос-Айрес, Аргентина, АТР 250, [1] Франсіско Черундоло (19, Аргентина) – [2] Лучано Дардері (22, Італія)

Раніше два перші сіяні виходили в фінали трьох турнірів АТР протягом одного тижня лише двічі: у жовтні 1980 року (Барселона, Брісбен, Тель-Авів) та жовтні 1981 року (Мельбурн, Токіо, Відень).

Нагадаємо, що Алекс де Мінор та Фелікс Оже-Альяссім помінялися місцями в оновленому рейтингу АТР.