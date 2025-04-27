Завацька не змогла перемогти в фінальному матчі турніру ITF у Швейцарії

Катаріна Завацька (280) не змогла перемогти у фіналі турніру серії ITF W75, що проходив у швейцарському К'яссо.

Українка за 1 годину 8 хвилин поступилася австрійській тенісистці Юлії Грабер (238) з рахунком 1:6, 2:6.

Катаріна за гру не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не мала жодного шансу на брейк. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 4 брейки.

ITF W75, Chiasso

К'яссо, Швейцарія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 27 квітня

Юлія Грабер (Австрія) – Катаріна Завацька (Україна) 6:1, 6:2

Це була четверта зустріч тенісисток і третя перемога австрійки.

Катаріна Завацька зіграла перший одиночний фінал рівня ITF у поточному сезоні. Загалом вона 18 раз доходила до вирішального матчу й має на своєму рахунку 9 титулів.

Нагадаємо, що напередодні Завацька легко перемогла бельгійку Ганне Вандевінкел у півфінальному матчі в К'яссо.