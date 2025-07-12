Британський дует виграв змагання чоловічих пар на Вімблдоні

Британські тенісисти Джуліан Кеш та Ллойд Гласспул стали переможцями Вімблдонського турніру в змаганнях чоловічих пар. У вирішальному поєдинку п'яті сіяні обіграли дует Рінка Хіджиката (Австралія)/Давід Пел (Нідерланди).

Зустріч тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(3).

За поєдинок Кеш і Гласспул 2 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперники виконали 3 ейси, 6 разів помилилися на подачі та зробили 1 брейки.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Фінал парного розряду, 12 липня

Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія) – Рінка Хіджиката (Австралія)/Давід Пел (Нідерланди) 6:2, 7:6(3)

Кеш та Гласспул вперше виграли турнір Grand Slam. Цей титул став для них тріумфальним завершенням виступів на траві у сезоні. Перед Вімблдоном британці стали фіналістами в Гертогенбосі, а потім перемогли на змаганнях у Квінз Клаб та Істборні.

Нагадаємо, що 12 липня на Вімблдоні відбудеться жіночий фінал, у якому зіграють американка Аманда Анісімова (12) та полька Іга Швьонтек (4).