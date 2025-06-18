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Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Вімблдону

Станіслав Матусевич — 18 червня 2025, 13:43
Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Вімблдону
wimbledon.com

Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у жінок і чоловіків на третьому турнірі Grand Slam поточного сезону Вімблдоні.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали тенісисти країни, яка приймає турнір. У жінок відзначимо присутність у списку дворазової переможниці Вімблдону чешки Петри Квітової (572). При цьому сенсація Ролан Гаррос, француженка Лоїс Буассон (67), яка подавала запит на вайлд-кард, її не отримала та гратиме кваліфікацію.

Володарі вайлд-кард на Вімблдон у жінок

  • Гаррієт Дарт (118, Велика Британія)
  • Франческа Джонс (132, Велика Британія)
  • Хезер Вотсон (147, Велика Британія)
  • Джоді Барредж (162, Велика Британія)
  • Сюй Мінгге (350, Велика Британія)
  • Петра Квітова (572, Чехія)
  • Ганна Клагман (577, Велика Британія)
  • Міка Стойсавлевич (919, Велика Британія)

Володарі вайлд-кард на Вімблдон у чоловіків

  • Джей Кларк (198, Велика Британія)
  • Ден Еванс (199, Велика Британія)
  • Йоганнус Мондей (232, Велика Британія)
  • Олівер Кроуфорд (248, Велика Британія)
  • Джек Піннінгтон Джонс (282, Велика Британія)
  • Джордж Лоффхаген (303, Велика Британія)
  • Генрі Серл (445, Велика Британія)

Восьмого володаря вайлд-кард у чоловіків буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що організатори Вімблдону повідомили про рекордний призовий фонд турніру.

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