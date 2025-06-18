Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Вімблдону
wimbledon.com
Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у жінок і чоловіків на третьому турнірі Grand Slam поточного сезону – Вімблдоні.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали тенісисти країни, яка приймає турнір. У жінок відзначимо присутність у списку дворазової переможниці Вімблдону чешки Петри Квітової (572). При цьому сенсація Ролан Гаррос, француженка Лоїс Буассон (67), яка подавала запит на вайлд-кард, її не отримала та гратиме кваліфікацію.
Володарі вайлд-кард на Вімблдон у жінок
- Гаррієт Дарт (118, Велика Британія)
- Франческа Джонс (132, Велика Британія)
- Хезер Вотсон (147, Велика Британія)
- Джоді Барредж (162, Велика Британія)
- Сюй Мінгге (350, Велика Британія)
- Петра Квітова (572, Чехія)
- Ганна Клагман (577, Велика Британія)
- Міка Стойсавлевич (919, Велика Британія)
Володарі вайлд-кард на Вімблдон у чоловіків
- Джей Кларк (198, Велика Британія)
- Ден Еванс (199, Велика Британія)
- Йоганнус Мондей (232, Велика Британія)
- Олівер Кроуфорд (248, Велика Британія)
- Джек Піннінгтон Джонс (282, Велика Британія)
- Джордж Лоффхаген (303, Велика Британія)
- Генрі Серл (445, Велика Британія)
Восьмого володаря вайлд-кард у чоловіків буде оголошено пізніше.
Нагадаємо, що організатори Вімблдону повідомили про рекордний призовий фонд турніру.