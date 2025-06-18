Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Вімблдону

Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у жінок і чоловіків на третьому турнірі Grand Slam поточного сезону – Вімблдоні.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали тенісисти країни, яка приймає турнір. У жінок відзначимо присутність у списку дворазової переможниці Вімблдону чешки Петри Квітової (572). При цьому сенсація Ролан Гаррос, француженка Лоїс Буассон (67), яка подавала запит на вайлд-кард, її не отримала та гратиме кваліфікацію.

Володарі вайлд-кард на Вімблдон у жінок

Гаррієт Дарт (118, Велика Британія)

Франческа Джонс (132, Велика Британія)

Хезер Вотсон (147, Велика Британія)

Джоді Барредж (162, Велика Британія)

Сюй Мінгге (350, Велика Британія)

Петра Квітова (572, Чехія)

Ганна Клагман (577, Велика Британія)

Міка Стойсавлевич (919, Велика Британія)

Володарі вайлд-кард на Вімблдон у чоловіків

Джей Кларк (198, Велика Британія)

Ден Еванс (199, Велика Британія)

Йоганнус Мондей (232, Велика Британія)

Олівер Кроуфорд (248, Велика Британія)

Джек Піннінгтон Джонс (282, Велика Британія)

Джордж Лоффхаген (303, Велика Британія)

Генрі Серл (445, Велика Британія)

Восьмого володаря вайлд-кард у чоловіків буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що організатори Вімблдону повідомили про рекордний призовий фонд турніру.