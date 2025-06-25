Снігур поступилася у півфіналі кваліфікації й залишає Вімблдон

Дар'я Снігур (163) не змогла вийти у фінал кваліфікації Вімблдону. У півфіналі попередніх змагань вона поступилася хорватці Яні Фетт (168).

Зустріч тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 2:6, 3:6.

Снігур впевнено розпочала зустріч і повела у першій партії 4:1. Втім, скоро цифри на табло змінились на 5:6. Дар'я не дозволила Фетт подати на партію й потім виграла тай-брейк.

Однак надалі українка занадто невдало діяла на своїх подачах, тому наступні два сети залишилися за хорваткою.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 10 (!) разів помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

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Півфінал кваліфікації, 25 червня

Яна Фетт (Хорватія) – Дар'я Снігур (Україна) 6:7(2), 6:2, 6:3

Суперниці провели третю очну зустріч, українка залишається попереду, 2:1. У наступному колі змагань Фетт зіграє з німкенею Еллою Зайдель (110).

Нагадаємо, що напередодні Снігур легко перемогла у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону туркеню Берфу Дженгіз (380)