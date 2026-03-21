Організатори Вімблдона оголосили про важливі цьогорічні нововведення

На Вімблдоні-2026 організаторами будуть запроваджені нововведення. Вперше використовуватиметься система відеопереглядів спірних моментів. Також з'являться візуальні індикатори на табло, які допомагатимуть глядачам зрозуміти, чи знаходився м'яч в ауті після удару.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

З 2026 року гравці зможуть брати відеоповтор для оскарження окремих рішень суддів на вишці: про подвійний відскок м'яча, торкання мячем тіла чи ракетки суперника. Після завершення розіграшу можна буде ініціювати перегляд, якщо тенісист вважатиме, що суперник завадив йому під час обміну ударами.

Кількість таких запитів є необмеженою.

Зазначимо, що мова йде не про автоматичну систему визначення аутів "hawk-eye", адже з минулого року її на Вімблдоні вже запровадили.

На турнірі з'являться і візуальні індикатори на табло, які доповнюватимуть звукові сигнали системи фіксування місця приземлення м'яча. Це рішення покликане вирішити проблему, коли глядачам не завжди зрозуміло, чи був мʼяч в ауті.

Поточного сезону Вімблдон відбудеться з 29 червня по 12 липня на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

Чинною чемпіонкою змагань є полька Іга Швьонтек.