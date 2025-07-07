Людмила Кіченок: Мудрика на матч запросили ми з чоловіком

Людмила Кіченок стала останньою з представниць України, яка залишила цьогорічний Вімблдонський тенісний турнір. Поразки дуету українки та австралійки Еллен Перес в матчі третього кола парного розряду завдали Тімеа Бабош з Угорщини та Луїза Стефані з Бразилії.

Після гри Кіченок дала ексклюзивне інтерв'ю журналісту Чемпіона, в якому розповіла про причини поразки та дружбу з футболістом збірної України з футболу Михайлом Мудриком.

– Людмило, ви вже перемагали цих суперниць у півфіналі турніру в Бад-Гомбурзі десять днів тому. Чого не вистачило сьогодні для перемоги?

– Сьогодні був доволі неприємний вітер, який був їм на руку, бо вни грають так: тички, вихід до сітки. Все залітало до того ж у них. У мене було таке враження на корті, що їм вітер допомагає, а нам – навпаки. Вони дуже добре відподавали, адже минулої нашої зустрічі вони нам давали багато шансів на своїй подачі. А нам не вдавалося те, що ми хотіли.

– Бачив, на трибуні за вас вболівав футболіст збірної України Михайло Мудрик. Це ваша команда його запросила чи він сам несподівано прийшов? Він сказав, що перший раз побував на тенісі.

– Ми з чоловіком з ним товаришуємо, тому запросили його.

– А чи є ще футболісти збірної України, з ким ви або чоловік товаришуєте?

– Ні, нема.

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– Ви брали участь у багатьох Вімблдонах. Чи не зник особисто для вас колорит турніру з відсутністю лінійних суддів і переходом на систему "хоук-ай"?

– Чесно кажучи, не звертаю на це увагу. Однак я вважаю, що найкраща система – коли є лінійні судді та можливість взяти челендж. Так і для глядачів цікавіше.

– Які найближчі плани?

– Зараз трохи відпочину і буду готуватися до турніру в Монреалі.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона