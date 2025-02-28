Скандальний тенісист звинуватив арбітра в упередженому ставленні до росіян

Відомий своїми скандальними витівками російський тенісист Даніїл Медведєв (6) знову відзначився неадекватною поведінкою на корті.

У матчі проти Таллона Грікспора (47, Нідерланди) на турнірі серії АТР 500 у Дубаї Медведєв звинуватив єгипетського арбітра на вишці Аделя Нура у подвійних стандартах стосовно росіян.

Так званий "нейтральний" спортсмен виграв перший сет у Грікспора з рахунком 6:2. У другому Медведєв мав чотири матч-пойнти, але реалізувати їх не зміг і зрештою поступився на тай-брейку 7:9.

У перерві між другою та третьою партіями росіянин почав кричати на суддю на вишці Аделя Нура, що той несправедливо виніс йому попередження за неспортивну поведінку. Дійшло до того, що Медведєв звинуватив арбітра у подвійних стандартах стосовно росіян.

Medvedev se enojó con el umpire que le dio un warning por comportamiento antideportivo.



+ “¿Doble vara hacia los rusos? »



- "No digas eso, Daniil. Los trato a todos exactamente igual".



pic.twitter.com/T1Sauk0eJw — Set Tenis (@settenisok) February 27, 2025

Нур відповів, що до всіх тенісистів ставиться однаково.

Медведєв після сварки програв ще й третій сет, і в підсумку матч. Потім на додачу розбив ракетку об корт.

Нагадаємо, що на Australian Open Даніїл Медведєв змушений був сплатити солідний штраф через свою істеричну поведінку на корті.