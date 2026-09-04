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Звєрєв зіграв другий п'ятисетовий поєдинок за перші два кола US Open

Станіслав Матусевич — 4 вересня 2026, 13:54
Звєрєв зіграв другий п'ятисетовий поєдинок за перші два кола US Open
Александр Звєрєв
Getty images

Друга ракетка світу і перший сіяний на US Open німець Александр Звєрєв провів ще один важкий поєдинок на американському мейджорі. У другому колі змагань він здолав француза Кантена Аліса (52).

Гра тривала 4 години 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 7:6(3), 6:7(3), 6:3.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Друге коло, 4 вересня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Кантен Аліс (Франція) 6:4, 4:6, 7:6(3), 6:7(3), 6:3

Суперники зустрічалися втретє, німець переміг у всіх матчах. У наступному колі змагань Звєрєв зіграє проти чилійця Алехандро Табіло (28).

Александр провів другий поспіль п'ятисетовий поєдинок на старті US Open. У першому колі він ледь подужав італійця Лоренцо Сонего (89). Звєрєв у статусі першого сіяного програв найбільше сетів на турнірах Grand Slam в історії (4), ніж будь-який інший лідер посіву до нього.

Нагадаємо, що троє представників топ-10 рейтингу АТР не зуміли дійти до третього кола US Open-2026.

US Open Кантен Аліс Александр Звєрєв

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