Алькарас знявся з Мастерсу в Цинциннаті

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас не зіграє на Мастерсі в Цинциннаті, який відбудеться з 13 по 23 серпня. Тенісист продовжує відновлення після травми зап'ястя й не зможе захистити титул на американському "тисячнику".

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

Останнім турніром, на якому виступив Алькарас, стало домашнє змагання серії АТР 500 у Барселоні. Там Карлос знявся перед матчем третього кола. Поточного сезону спортсмен провів 25 поєдинків, із яких виграв 22.

Очікується, що Алькарас повернеться до змагань на Відкритому чемпіонаті США, де захищатиме минулорічний титул.

Нагадаємо, що поточного тижня Карлос піднявся на друге місце рейтингу АТР, попри те, що давно не виступає через травму.