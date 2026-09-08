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Сачко вийшов у друге коло турніру в Австрії, обігравши брата першої ракетки світу серед жінок

Станіслав Матусевич — 8 вересня 2026, 15:32
Сачко вийшов у друге коло турніру в Австрії, обігравши брата першої ракетки світу серед жінок
Віталій Сачко
Getty Images

Віталій Сачко (188), посіяний під четвертим номером, вийшов у друге коло челенджеру в австрійському Тульні. На старті змагань українець обіграв рідного брата чеської першої ракетки світу в парному розряді серед жінок Катерини Синякової – Даніеля Синякова (503).

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

У другому сеті українець поступався 2:4, однак зумів узяти п'ять з шести останніх геймів.

За поєдинок Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 6 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 6 помилок на подачі та 4 брейки.

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Перше коло, 8 вересня

Віталія Сачко (Україна) – Даніель Синяков (Чехія) 6:4, 7:5

Тенісисти зустрічалися вдруге, українець не програвав. У другому колі змагань Сачко зіграє проти німця Марко Топо (341).

Нагадаємо, що напередодні Вадим Урсу (407) успішно стартував на челенджері в Стамбулі.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

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