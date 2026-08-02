Визначилася суперниця Світоліної у другому колі "тисячника" в Торонто
Еліна Світоліна
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Іспанська тенісистка Джессіка Бузас Манейро (59) стала суперницею Еліни Світоліної (10) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто. Українка перший раунд через дев'ятий номер посіву пропускала, а іспанка перемогла канадську володарку вайлд-кард Аріану Арсено (407).
Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.
National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло, 2 серпня
Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Аріана Арсено (Канада) 6:2, 6:4
Світоліна і Бузас Манейро грали між собою тричі, українка не віддала суперниці жодного сету.
Нагадаємо, що з прев'ю до турніру в Торонто можна ознайомитися на сайті Чемпіон.