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Визначилася суперниця Світоліної у другому колі "тисячника" в Торонто

Станіслав Матусевич — 2 серпня 2026, 23:30
Визначилася суперниця Світоліної у другому колі тисячника в Торонто
Еліна Світоліна
Getty images

Іспанська тенісистка Джессіка Бузас Манейро (59) стала суперницею Еліни Світоліної (10) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто. Українка перший раунд через дев'ятий номер посіву пропускала, а іспанка перемогла канадську володарку вайлд-кард Аріану Арсено (407).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло, 2 серпня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Аріана Арсено (Канада) 6:2, 6:4

Світоліна і Бузас Манейро грали між собою тричі, українка не віддала суперниці жодного сету.

Нагадаємо, що з прев'ю до турніру в Торонто можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Еліна Світоліна Торонто Джессіка Бузас Манейро

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