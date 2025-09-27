Алькарас впевнено вийшов у чвертьфінал в Токіо, попри пошкодження ноги

Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас вийшов у чвертьфінал турніру серії АТР 500 у Токіо. У другому колі змагань перша ракетка світу обіграв бельгійця Зізу Бергса (45).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

Попри пошкодження ноги у попередньому матчі, Алькарас вийшов на корт і здобув упевнену перемогу. Правда, варто відзначити, що іспанець програв три гейми на власній подачі.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship – АТР 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд: $2,226,470

Друге коло, 27 вересня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Зізу Бергс (Бельгія) 6:4, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Алькарас протистоятиме Брендону Накашимі (33, США).

Нагадаємо, що поточного року Карлос Алькарас планує виступити у фінальному раунді Кубку Девіса.