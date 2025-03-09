Світоліна розповіла, чи зіграє за збірну України у матчах Кубку Біллі Джин Кінг
Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) підтвердила, що зіграє за національну збірну у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє портал Великий теніс України.
"Так, я планую грати за збірну і дуже класно, що матчі будуть на грунті, бо це добре вписується в наш турнірний графік. Також добре, що граємо в Польщі, оскільки там багато українців, та й у принципі вона близько до нашої країни, тож сподіваюся на гучну підтримку наших уболівальників. Вона буде нам дуже потрібна.
Так що так, я дуже чекаю матчів за збірну. Це буде новий і досить цікавий для нас формат, і я дуже сподіваюся на хороший результат для нашої команди", – сказала Світоліна.
Матчі групи Кубка Біллі Джин Кінг, в якій виступає збірна України, відбудуться у польському місті Радом на закритому грунтовому корті. 11 квітня наша команда зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться зі Швейцарією.
У фінальний турнір змагання пройде лише переможець групи.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру в Індіан-Веллсі, здолавши у трьох сетах американку Ешлін Крюгер.