Світоліна розповіла, чи зіграє за збірну України у матчах Кубку Біллі Джин Кінг

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) підтвердила, що зіграє за національну збірну у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

"Так, я планую грати за збірну і дуже класно, що матчі будуть на грунті, бо це добре вписується в наш турнірний графік. Також добре, що граємо в Польщі, оскільки там багато українців, та й у принципі вона близько до нашої країни, тож сподіваюся на гучну підтримку наших уболівальників. Вона буде нам дуже потрібна.

Так що так, я дуже чекаю матчів за збірну. Це буде новий і досить цікавий для нас формат, і я дуже сподіваюся на хороший результат для нашої команди", – сказала Світоліна.