Суперник збірної України у Кубку Девіса оголосив склад на поєдинок
Збірна Люксембургу, суперник чоловічої збірної України у матчі плейоф Першої світової групи Кубку Девіса, визначився з заявкою команди на матчеву зустріч. До неї увійшли п'ятеро тенісистів.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Склад збірної Люксембургу
- Кріс Родеш (209)
- Алекс Кнафф (694)
- Аарон Хіль Гарсія (1290)
- Луїс ван Херк (парний рейтинг 618)
- Рафаель Кальці (без рейтингу)
Матчева зустріч відбудеться 7-8 лютого у Люксембурзі. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде у Першу світову групу.
Команда України назвала свій склад раніше.
Нагадаємо, у своєму попередньому матчі, який відбувся у вересні 2025 року, збірна України всуху обіграла команду Домініканської Республіки.