Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Суперник збірної України у Кубку Девіса оголосив склад на поєдинок

Станіслав Матусевич — 30 січня 2026, 13:51
Суперник збірної України у Кубку Девіса оголосив склад на поєдинок
Збірна Люксембургу з тенісу
btu.org.ua

Збірна Люксембургу, суперник чоловічої збірної України у матчі плейоф Першої світової групи Кубку Девіса, визначився з заявкою команди на матчеву зустріч. До неї увійшли п'ятеро тенісистів.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Склад збірної Люксембургу

  • Кріс Родеш (209)
  • Алекс Кнафф (694)
  • Аарон Хіль Гарсія (1290)
  • Луїс ван Херк (парний рейтинг 618)
  • Рафаель Кальці (без рейтингу)

Матчева зустріч відбудеться 7-8 лютого у Люксембурзі. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде у Першу світову групу.

Команда України назвала свій склад раніше.

Нагадаємо, у своєму попередньому матчі, який відбувся у вересні 2025 року, збірна України всуху обіграла команду Домініканської Республіки.

Кубок Девіса Збірна України з тенісу

Кубок Девіса

Визначився склад збірної України на наступний матч Кубку Девіса
Гегемонія однієї збірної триває: визначився переможець Кубку Девіса
Визначився другий фіналіст Кубку Девіса
Чинні чемпіони стали першими фіналістами Кубку Девіса
У драматичній боротьбі визначився останній учасник півфіналу Кубку Девіса

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік