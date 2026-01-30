Суперник збірної України у Кубку Девіса оголосив склад на поєдинок

Збірна Люксембургу, суперник чоловічої збірної України у матчі плейоф Першої світової групи Кубку Девіса, визначився з заявкою команди на матчеву зустріч. До неї увійшли п'ятеро тенісистів.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Склад збірної Люксембургу

Кріс Родеш (209)

Алекс Кнафф (694)

Аарон Хіль Гарсія (1290)

Луїс ван Херк (парний рейтинг 618)

Рафаель Кальці (без рейтингу)

Матчева зустріч відбудеться 7-8 лютого у Люксембурзі. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде у Першу світову групу.

Команда України назвала свій склад раніше.

Нагадаємо, у своєму попередньому матчі, який відбувся у вересні 2025 року, збірна України всуху обіграла команду Домініканської Республіки.