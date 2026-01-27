Українська правда
Визначився склад збірної України на наступний матч Кубку Девіса

Станіслав Матусевич — 27 січня 2026, 17:07
Чоловіча збірна України з тенісу
Капітан чоловічої збірної України з тенісу Орест Терещук визначив склад команди, який зіграє проти Люксембургу в матчі плейоф Першої світової групи Кубку Девіса.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Матчева зустріч відбудеться 7-8 лютого у Люксембурзі. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде у Першу світову групу.

Склад збірної України

  • В'ячеслав Бєлінський (376)
  • Владислав Орлов (504)
  • Олександр Овчаренко (509)
  • Олексій Крутих (569)

Зазначимо, що вдруге поспіль не потрапив до заявки найкращий за рейтингом український тенісист Віталій Сачко (166).

Нагадаємо, у своєму попередньому матчі, який відбувся у вересні 2025 року, збірна України всуху обіграла команду Домініканської Республіки.

