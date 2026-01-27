Визначився склад збірної України на наступний матч Кубку Девіса

Капітан чоловічої збірної України з тенісу Орест Терещук визначив склад команди, який зіграє проти Люксембургу в матчі плейоф Першої світової групи Кубку Девіса.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Матчева зустріч відбудеться 7-8 лютого у Люксембурзі. В її межах відбудеться п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний. Ігри проходитимуть у трисетовому форматі (до двох перемог за партіями). Переможець двобою вийде у Першу світову групу.

Склад збірної України

В'ячеслав Бєлінський (376)

Владислав Орлов (504)

Олександр Овчаренко (509)

Олексій Крутих (569)

Зазначимо, що вдруге поспіль не потрапив до заявки найкращий за рейтингом український тенісист Віталій Сачко (166).

Нагадаємо, у своєму попередньому матчі, який відбувся у вересні 2025 року, збірна України всуху обіграла команду Домініканської Республіки.