Визначилася чемпіонка турніру WTA 500 у Сінгапурі

Канадська тенісистка Лейла Фернандес (31) стала переможницею турніру серії WTA 500 у Сінгапурі. У вирішальному матчі вона впевнено обіграла австралійку Талію Гібсон (63).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:0.

Singapore Tennis Open presented by BNP Paribas – WTA 500

Сінгапур, Сінгапур, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Фінал, 27 вересня

Лейла Фернандес (Канада) – Талія Гібсон (Австралія) 7:5, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися.

Канадійка стала володаркою шостого титулу рівня WTA і першого в поточному сезону. Цікаво, що всі перемоги Фернандес здобула на хардовому покритті. З наступного тижня Лейла повернеться до топ-30 світового рейтингу.

Нагадаємо, що українка Олександра Олійникова дійшла до другого кола турніру в Сінгапурі.